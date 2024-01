Niemcy wiedzą, jak rozwijać fotowoltaikę. Polacy nadal w tyle

W Niemczech sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Według danych serwisu gramwzielone.pl, liczba magazynów zainstalowanych w 2023 roku była dwukrotnie większa niż w roku poprzednim. W tamtym roku montowano średnio około 1,5 tysiąca domowych akumulatorów dziennie, co łącznie daje 573 tysiące sztuk.

W 2022 roku w Niemczech zamontowano 211 tysięcy domowych magazynów energii, rok wcześniej było to 141 tysięcy, a w 2020 roku - 88 tysięcy. Łącznie, u naszych sąsiadów z zachodu działa już 1,197 miliona domowych magazynów energii o łącznej pojemności około 12 GWh. To wystarczyłoby, by zaspokoić dzienne potrzeby energetyczne 1,5 miliona dwuosobowych gospodarstw domowych.