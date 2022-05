Niesamowity projekt polskich architektów. Świat patrzy i podziwia

Stymulowanie bioróżnorodność jest ważnym zagadnieniem, dlatego że uprawiane czegoś na ogromną skalę przyczynia się do istnienia upraw, które są jednakowe genetycznie. To z kolei mocno zwiększa podatność np. na ataki określonych szkodników, a czasem nawet uzależnia od konkretnych odmian nawozów.

Agroekologiczny drapacz chmur, który zaprojektował Michał Spólnik oraz Marcina Kitala, stanowi imponującą strukturę zawierającą liczne moduły. Bardzo ważne jest to, że każdy taki moduł jest osobnym ogrodem, w którym można uprawiać różne rośliny. To świetne narzędzie do tworzenia specjalnych stref w dowolnych miejscach na ziemi. Wspomniane strefy mogłyby istnieć jako źródła zróżnicowanych upraw, które w dodatku ze sobą sąsiadują, a to jest kolejną korzyścią. Innymi słowy, mocno zróżnicowane uprawy, a w tym również więcej lokalnych odmian, mogą się przekładać na mniejsze zagrożenia wystąpienia nieurodzaju.