Nieznane zastosowanie szuflady pod piekarnikiem. Do czego warto ją wykorzystać?

Większość nowoczesnych piekarników wyposażona jest w szufladę umieszczoną pod główną komorą. Zwykle trzymamy w niej akcesoria do pieczenia, takie jak blachy, pędzelki czy ruszty, co pozwala na efektywne zagospodarowanie przestrzeni kuchennej, zwłaszcza tej o ograniczonej powierzchni.

Zgodnie ze swoją nazwą, szuflada grzewcza służy do podgrzewania oraz utrzymywania ciepła potraw. Jest w stanie utrzymać temperaturę w zakresie od 40 do 75 stopni Celsjusza. Dzięki niej, istnieje możliwość podania dwóch gorących dań przygotowanych jedno po drugim, o tej samej porze. Ponadto, szuflada świetnie się sprawdza do podgrzewania naczyń, co pozwala na serwowanie potraw na ciepłych talerzach.