Niższe rachunki za prąd i ogrzewanie. Okna przyszłości same ogrzeją budynek

W praktyce oznacza to, że szyba pokryta opisywaną powłoką może – na życzenie – przepuszczać promieniowanie cieplne, odbijać je, albo przepuszczać je tylko częściowo. Dzięki temu szyba zaczyna pełnić rolę podobną do klimatyzatora : latem może chronić wnętrze przed ciepłem, a zimą sprawiać, że pomieszczenie szybciej się nagrzeje.

Oznacza to ogromne oszczędności energii – badacze szacują, że okna z opracowaną przez nich powłoką pozwolą na ograniczenie wydatków na chłodzenie i ogrzewanie od 20 do 34 proc.

Technologia nie jest jeszcze gotowa do komercjalizacji. Zanim to nastąpi, badacze muszą opracować metodę równomiernego nanoszenia powłoki na szybę – aby działała prawidłowo, nie mogą występować duże wahania grubości. Gdy już uda się to osiągnąć, przed producentami i użytkownikami nowego wynalazku otworzą się ciekawe możliwości.