Nowa generacja popularnej kamerki sportowej. GoPro zaskoczyło zmianami

GoPro po raz kolejny udowodniło, że jest liderem na rynku kamer sportowych, mimo konkurencji . Model GoPro Hero 13 Black to najnowszy sprzęt z tej serii, który właśnie trafił do sprzedaży. Kamerka ta wyróżnia się nie tylko nowoczesnym designem, ale także zaawansowanymi funkcjami, które poprawiają jakość nagrań oraz komfort użytkowania.

GoPro Hero 13 Black to nowa kamerka GoPro, która na nowo definiuje standardy w kategorii sprzętu sportowego. Z każdym kolejnym modelem, GoPro podnosi poprzeczkę, a Hero 13 Black nie jest wyjątkiem. Nowa wersja wyposażona została w filtry i nakładki wspierające automatyczne tryby nagrywania, co z pewnością przypadnie do gustu zarówno amatorom, jak i profesjonalistom. Kolejnym krokiem naprzód jest kompleksowa obsługa trybu HDR+HLG, która poprawia zakres tonalny nagrań, oferując wyraźniejsze i bardziej szczegółowe obrazy.