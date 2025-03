Zrobili to po swojemu. Ulepszona wersja GeForce RTX 4090 już dostępna

GeForce RTX 4090, mimo że ma już swojego następcę w postaci RTX 5090, nadal cieszy się popularnością. Chińscy specjaliści znaleźli sposób na podwojenie pamięci VRAM, co czyni kartę bardziej atrakcyjną dla profesjonalistów. Wykorzystali płytkę drukowaną z modelu GeForce RTX 3090 Ti, co pozwala na montaż dodatkowych kości pamięci.

Modyfikacja ta umożliwia kartom GeForce RTX 4090 obsługę 48 GB pamięci GDDR6X 384-bit, co jest szczególnie przydatne w stacjach roboczych wspomagających sztuczną inteligencję. Jak opisuje portal Benchmark.pl, nie jest to sprzęt do grania. GeForce RTX 4090 48 GB to karta, która przede wszystkim sprawdzi się w stacjach roboczych do wspomagania sztucznej inteligencji.