Nowy kontroler do Xbox. Zaskakujące rozwiązania w Proteus Controller

Microsoft przedstawił Proteus Controller, urządzenie stworzone z myślą o graczach z ograniczoną sprawnością ruchową. Na świecie jest około 450 milionów takich graczy, a ten kontroler jest odpowiedzią na ich potrzeby. Główna cecha Proteusa to modułowość, co oznacza, że każdy użytkownik może dostosować go do swoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu zapewnia on nie tylko większą wygodę, ale także umożliwia większej liczbie graczy korzystanie z konsol Xbox.