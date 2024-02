Nowy rekord w fotowoltaice. Niemcom się udało

To osiągnięcie otwiera nowe możliwości dla rynku energii słonecznej, oferując nie tylko imponującą efektywność, ale również potencjał komercyjny, który może zrewolucjonizować sposób, w jaki wykorzystujemy energię słoneczną.

Twórcy modułu, korzystając z zaawansowanych procesów produkcyjnych oraz sprzętu należącego do Instytutu Fraunhofera, który jest przystosowany do masowej produkcji, ustanowili nowy standard w dziedzinie fotowoltaiki. Rezultat ich pracy, moduł o sprawności 25% i mocy 421 W, nie tylko przekracza dotychczasowe osiągnięcia w formacie przemysłowym, ale również wskazuje na szerokie możliwości zastosowania i skalowania tej technologii.

Tandemowe ogniwa słoneczne, łączące perowskit z krzemem, stanowią obiecującą ścieżkę do dalszego zwiększania wydajności modułów fotowoltaicznych, potwierdzając potencjał dla przyszłego rozwoju sektora energii odnawialnej.

W kontekście badań i rozwoju, serwis perovskite-info.com podkreśla, że Oxford PV jest już na etapie przygotowań do komercyjnej produkcji tych zaawansowanych ogniw fotowoltaicznych w Niemczech, z pojedynczym ogniwej osiągającym wydajność do 26,8%. Z kolei teoretyczna maksymalna wydajność tandemowych ogniw może sięgnąć nawet 43%, co stawia je znacznie powyżej tradycyjnych rozwiązań krzemowych, które nie przekraczają 30% sprawności.