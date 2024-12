Obniż temperaturę prania i oszczędzaj na rachunkach. Jak to działa?

Pranie w niższej temperaturze ma potencjał, by znacznie obniżyć rachunki za prąd . Lecz czy takie podejście nie wpłynie negatywnie na jakość prania? A jaka jest najlepsza temperatura do prania ubrań?

Wielu z nas sądzi, że 40°C to uniwersalne ustawienie , sprawdzające się w każdej sytuacji. Wiele pralek automatycznie dobiera ten program w trybach codziennych, jednak okazuje się, że w wielu przypadkach nie jest to najlepszy wybór.

Nowoczesne pralki oferują wiele różnych programów prania, co często podkreślają producenci AGD w swoich reklamach . Pomimo tego, większość użytkowników pozostaje przy standardowym programie, nie wiedząc, że wiele ubrań nie wymaga wysokiej temperatury do efektywnego prania. Obecne pralki świetnie sobie radzą przy temperaturze 30°C.

Choć wydaje się, że różnica 10° to niewiele, to finansowo ma to spore znaczenie. Pranie w 30°C zużywa mniej energii niż w 40°C, co na rachunkach za prąd można zauważyć już po kilku miesiącach.