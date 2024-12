Dostałeś wysoki rachunek za prąd? Natychmiast sprawdź swój licznik

Naukowcy, m.in. z uniwersytetu w Amsterdamie, testowali liczniki wyprodukowane od 2004 do 2014 roku. Wyniki wskazują, że aż pięć z dziewięciu modeli pokazywało wyższe wartości, co przyczyniło się do zawyżenia rachunków nawet o 582 proc. Badacze sugerują, że problem tkwi w nieprzystosowaniu cyfrowych liczników do urządzeń energooszczędnych.