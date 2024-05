Odbierasz telefon? Tych słów unikaj, oszuści tylko na nie czekają

Z pozoru wydaje się, że sposób odbierania połączenia telefonicznego nie ma znaczenia, ale rzeczywistość jest niestety inna. Użycie zwrotu "Tak, słucham?" może okazać się niebezpieczne. Oszuści często mają bowiem dostęp do różnych informacji o nas, co pozwala im manipulować rozmową, a następnie edytować nagranie tak, by nasze "tak" posłużyło do zawarcia niechcianej umowy na odległość.