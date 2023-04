Ogromna kostka w centrum miasta. Dwa miliony metrów kwadratowych

W Rijadzie ma powstać nowe centrum nazwa. New Murabba, bo tak nazwana będzie ta dzielnica, ma być zaprojektowana zgodnie z nowoczesnymi trendami. Obszar o powierzchni 19 kilometrów kwadratowych zostanie zaprojektowany i wybudowany jako miasto piętnastominutowe. Oznacza to, że w ciągu kwadransa będzie możliwe dojście pieszo do wszystkich najważniejszych miejsc, niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Najbardziej wyrazistym punktem nowego centrum Rijadu będzie Mukaab, czyli wielki wieżowiec o kształcie sześcianu. Budynek o wymiarach 400 na 400 na 400 metrów, co czyni go jednym z największych budynków świata. Mógłby pomieścić w sobie 20 sztuk Empire State Building. Jak czytamy w serwisie worldarchitecture.org, obiekt ten ma się stać "nową twarzą Rijadu".

Mukaab ma dysponować powierzchnią dwóch milionów metrów kwadratowych. Pośrodku obiektu stanie spiralna wieża, a wokół niej rozciągać będą się liczne budynki. Wieżowiec w kształcie kostki ma być "bramą do nowego świata". Film promujący inwestycje zapowiada atrakcje rodem z filmów science fiction.

New Murabba ma oferować powierzchnię użytkową ok. 25 mln metrów kwadratowych. Składać na nią ma się ponad 104 tys. mieszkań, 9 tys. pokoi hotelowych i ponad 970 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Oprócz tego 1,4 mln metrów kwadratowych mają zajmować powierzchnie biurowe, a 620 tys. metrów kwadratowych ma być zagospodarowanych na potrzeby obiektów rekreacyjnych. 1,8 mln metrów kwadratowych zajmą obiekty użyteczności publicznej. Cała dzielnica ma dysponować własnym systemem transportu, a do tego ma być bardzo dobrze skomunikowana z lotniskiem - dojazd do niego ma zajmować ok. 20 minut.

Zgodnie z oczekiwaniami arabskich władz, dzielnica New Murabba ma powstać do 2030 r. Projekt ma przyczynić się do rozwoju kraju w kierunkach niezależnych od ropy naftowej. Szacuje się, że powstanie nowego centrum Rijadu sprawi, że powstaną 334 tys. nowych miejsc pracy.

To nie jedyny oryginalny koncept budowy miasta, który promowany jest przez Saudyjczyków. Wystarczy wspomnieć o The Line, czyli ogromnym linearnym mieście o długości 170 km. Pierwsza faza projektu również ma być zakończona w 2030 r.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii