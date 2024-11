Okna, które generują prąd. Czy są w stanie zastąpić fotowoltaikę?

Za tą nowatorską technologią stoi zespół ekspertów z ARC Center of Excellence in Exciton Science, który kieruje profesor Jacek Jasieniak z Wydziału Inżynierii Materiałowej na Uniwersytecie Monasha w Australii.

Jak podaje portal Interesting Engineering, to nowe rozwiązanie pozwala na istotne zwiększenie ilości światła widzialnego , które przechodzi przez ogniwa, co zwiększa ich potencjalne zastosowania.

Profesor Jasieniak zwrócił uwagę, że jest to ważny krok w kierunku realizacji wysoce wydajnych i stabilnych urządzeń perowskitowych , które mogłyby być stosowane jako okna solarne, co stanowi nową perspektywę na rynku.

Australijskie badania mogą w przyszłości doprowadzić do produkcji ogniw łączących funkcje paneli słonecznych i szyb okiennych. Co więcej, grupa profesora Jasieniaka opracowała ogniwa o wydajności zaledwie 4,1%, ale charakteryzujące się przepuszczalnością światła na poziomie 52,4%. To sugeruje, że urządzenia perowskitowe stają się coraz bardziej przypominające przezroczyste szyby.