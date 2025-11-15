Ostrzega przed "płynną śmiercią". Zrezygnuj z tych nawyków

Dr Jeremy London wskazuje cztery nawyki, które szkodzą sercu i całemu organizmowi. Ostrzega m.in. przed napojami gazowanymi, które nazywa "płynną śmiercią".

Fizzy drinks on the production line at the Refresco soft-drink bottling factory in Kegworth, U.K., on Tuesday, Oct. 5, 2021. PAI Partners is considering options for Refresco, including a possible initial public offering that could value the bottling business at about $6 billion, according to people familiar with the matter. Photographer: Darren Staples/Bloomberg via Getty ImagesZrezygnuj z napojów gazowanych
Aleksandra Dąbrowska
Aleksandra Dąbrowska

Kardiochirurg podkreśla, że codzienne wybory decydują o przyszłym zdrowiu. W mediach społecznościowych wymienił cztery przyzwyczajenia, których sam unika i które – jak mówi – warto odrzucić, by zmniejszyć ryzyko chorób serca i metabolicznych.

Duet niedoskonały

Ekspert porównał popularne napoje gazowane do "płynnej śmierci". Zwrócił uwagę na ich wysoką zawartość cukru, barwników i dodatków. Według niego sprzyjają otyłości i cukrzycy typu 2, co bezpośrednio obciąża układ sercowo-naczyniowy.

Drugi punkt to palenie papierosów. Lekarz zaznacza, że dym niszczy płuca i zwiększa ryzyko raka płuc, a także zawałów i udarów. To – jak podkreśla – jeden z najgroźniejszych nawyków dla serca i całego organizmu.

Alkohol i „białe” węglowodany pod lupą

Dr Jeremy London zaleca również ograniczenie alkoholu. Łączy je z pogorszeniem ogólnej kondycji zdrowotnej, co kumuluje ryzyka sercowo-metaboliczne.

Lekarz wskazał na makarony i wypieki z rafinowanej mąki pszennej. To jedne z najczęściej jedzonych produktów, dlatego – jak zaznacza – ich unikanie bywa trudne, ale pomaga ustabilizować masę ciała i profil metaboliczny.

W jego ocenie 80 proc. kontroli wagi to dieta, a 20 proc. to ćwiczenia. Dodał, że można "przejeść" każde ćwiczenie, dlatego kluczowe jest to, co trafia na talerz.

Najważniejsze zalecenia dr. Londona:

  • wyklucz lub ogranicz napoje gazowane z cukrem;
  • rzuć palenie;
  • zachowaj ostrożność wobec alkoholu;
  • ogranicz produkty z rafinowanej mąki.
Aleksandra Dąbrowska, dziennikarka WP Gadżetomania

