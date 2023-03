Panele fotowoltaiczne dla Ukrainy. Wsparcie z południa Europy

Włoska firma Enel, w porozumieniu z Komisją Europejską, przekaże Ukrainie panele fotowoltaiczne, które pomogą w dywersyfikacji źródeł energii u naszych sąsiadów. To działanie inicjujące projekt "Promyk nadziei" ("Ray of Hope"). Jest to wynik akcji zapowiedzianej przez Ursulę von der Leyen w trakcie jej wizyty w Kijowie 2 lutego 2023 r.