Plaga kradzieży w Niemczech. Chodzi o fotowoltaikę

Niemieckie media informują, że kradzież, do której dopuszczono się w Górnej Frankonii to tylko jeden z przypadków kradzieży odnawialnych źródeł energii, do których doszło w ostatnich dwóch miesiącach na terenie Bawarii.

Łączne straty ze wszystkich ostatnich kradzieży na farmach fotowoltaicznych wyceniono na ok. 200 tys. euro. Jak informują dziennikarze farmer.pl, policja jest bezradna. Nie ustalono nawet, czy za wszystkie te kradzieże odpowiada jedna grupa, czy też mamy do czynienia z niezależnymi od siebie wydarzeniami. Popyt na instalacje fotowoltaiczne jest teraz wysoki ze względu na wysokie ceny prądu, co może motywować złodziei do działania.