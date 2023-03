Pływające farmy fotowoltaiczne. W wielu miejscach niczego więcej nie trzeba

Pływające farmy fotowoltaiczne mogłyby zapewnić całkowite zasilanie tysięcy miast – wynika z badania przeprowadzonego przez międzyuczelniany zespół naukowców z Azji, którego podsumowanie opublikowano na łamach czasopisma Nature Sustainability . Według badaczy jest to stosunkowo niedrogi i – przede wszystkim – łatwy sposób na lokalną produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, pozwalający równocześnie zaoszczędzić duże ilości wody.

Naukowcom udało się opracować listę 6256 miast w 124 krajach, które (przynajmniej teoretycznie) mogłyby być zasilane w 100 proc. energią pochodzącą z paneli fotowoltaicznych rozmieszczonych na znajdujących się w pobliżu zbiornikach wodnych. Z opartej na realistycznych danych klimatycznych analizy wynika, że wymagałoby to pokrycia panelami około 30 proc. ich powierzchni. Oczywiście można też pokryć mniej i dołączyć do miksu energetycznego inne źródła, na przykład wiatraki.

Badanie wykazało, że pływające farmy fotowoltaiczne najlepiej mogą sprawdzić się w miejscach zamieszkiwanych przez mniejsze społeczności – do 50 tysięcy osób. Wśród krajów, w których potencjał dla tego typu instalacji jest największy, wymienia się Stany Zjednoczone, Chiny oraz Brazylię. Warto jednak przypomnieć o bardzo dużej pływającej farmie fotowoltaicznej w Austrii oraz niedawno uruchomionej mikroinstalacji w Gdańsku .

Poza oszczędzaniem przestrzeni lądowej naukowcy zwracają uwagę na jeszcze jeden atut pływających farm solarnych. Ograniczają one mianowicie ilość światła słonecznego padającego na wodę. To z kolei przekłada się na mniejszy wzrost temperatury w zbiornikach wodnych, co może sprzyjać żyjącym w nich zwierzętom, ale też ograniczać parowanie i tym samym lokalne utraty wody. Byłyby więc pomocne w walce z (coraz częściej występującymi) suszami.