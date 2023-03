Polacy stawiają na fotowoltaikę. Padł kolejny rekord

Raport URE (Urząd Regulacji Energetyki) pozwala nam dowiedzieć się, że wraz z końcem 2022 r. zanotowano w Polsce ponad 1,2 mln mikroinstalacji przyłączonych do sieci elektroenergetycznych . Zdecydowana większość z nich, bo aż 99 proc., to instalacje fotowoltaiczne . Wśród nich z kolei wyraźnie dominują zestawy prosumenckie.

Przedstawiciele URE zważają, że rozwój omawianych instalacji nie został spowolniony przez pandemię. Swój udział ma w tym procesie także wzrastająca świadomość Polaków co do zmian klimatycznych oraz chęć oszczędzenia pieniędzy na rachunkach za energię elektryczną.

To co z jednej strony cieszy, z drugiej może być także powodem do pewnych zmartwień, a co najmniej do nowych wyzwań. Rafał Gawin, prezes URE, już teraz podnosi temat mocniejszego zainteresowania się infrastrukturą sieciową i dostosowania jej do większej mocy mikroinstalacji.