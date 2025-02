Paragony nie wyblakną. Prosty trik na zachowanie dowodów zakupu

Większość paragonów drukowana jest na papierze termicznym, przez co szybko blakną. Powodem jest jego skład, zawierający bisfenol A (BPA) lub pokrewne związki. Papier ten jest wrażliwy na ciepło, światło oraz wilgoć, co przyspiesza utratę właściwości chemicznych i prowadzi do zaniknięcia tekstu na paragonie.