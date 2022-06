Perowskity Saule będą instalowane w Żabce. Podpisano dwie umowy

Szczegóły umowy z dnia 16 maja sprowadzają się do dostawy i montażu pilotażowej instalacji łamaczy światła z elementami ogniw perowskitowych, co ma mieć miejsce na budynku referencyjnym. Warto zaznaczyć, że spółka zobowiązała się m.in. do przeszkolenia pracowników klienta, uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, a do tego udzieliła dwuletniej gwarancji na wybrane elementy instalacji, a także dziesięcioletniej gwarancji na konstrukcyjne aluminiowe elementy. Niezbędne do wykonania umowy będzie też uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków.