Plastikowe deski do krojenia są niebezpieczne? Zaskakujące wnioski

Codziennie używane przedmioty, takie jak deski do krojenia, często wykonane są z tworzyw sztucznych, które mogą być źródłem mikroplastiku. Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Stanowego Dakoty Północnej wykazały niepokojące rezultaty w tej kwestii.

Plastikowe deski do krojenia od lat cieszą się dużą popularnością w kuchniach na całym świecie. Są lekkie, tanie i łatwe w utrzymaniu, co czyni je wygodnym wyborem dla wielu osób. Jednak ostatnie badania i analizy mogą rzucić nowe światło na ich bezpieczeństwo. Pojawiają się bowiem zaskakujące wnioski dotyczące ryzyka, jakie niosą za sobą te powszechnie używane narzędzia kuchenne. Czy plastikowe deski do krojenia faktycznie mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia? Warto przyjrzeć się bliżej tym nieoczekiwanym odkryciom, które mogą zmienić nasze podejście do wyboru akcesoriów kuchennych.

Dlaczego plastikowe deski mogą być niezbpieczne?

Popularne kuchenne narzędzia mogą uwalniać mikroplastik, jak wynika z badań, które objęły analizę desek do krojenia i metod krojenia oraz związku między rodzajem krojonego produktu a ilością uwalnianego mikroplastiku.

Himani Yadav, doktorantka na Uniwersytecie Stanowym Dakoty Północnej, wyjaśnia trzy kluczowe aspekty tych badań, cytowana w serwisie Świat OZE. Jak zaznacza Yadav, sposób krojenia ma istotne znaczenie.

Od czego zależy ilość uwalnianego mikroplastiku?

Równie istotne są rodzaj tworzywa, z którego wykonane są deski do krojenia, oraz to, co jest krojone - warzywa, owoce czy mięso różnej twardości mają różny wpływ na ilość uwalnianego mikroplastiku.

Plastikowe deski uwalniają mikroplastik do żywności, którą jemy © Getty Images | viviana loza

Badania wykazały, że ilość uwalnianego mikroplastiku zależy od rodzaju polimeru, z którego wykonana jest deska (polietylen lub polipropylen). Deski z polipropylenu uwalniają znacznie więcej mikroplastiku w porównaniu do tych z polietylenu, które są pod tym względem bezpieczniejsze. Różnice sięgają nawet 70 proc., co w skali roku oznacza dużą ekspozycję na mikroplastik z deski do żywności.

Zagrożenia związane z użytkowaniem plastikowych desek do krojenia

Proponowane rozwiązanie problemu to powrót do drewnianych desek do krojenia, które jednak, przy nieodpowiedniej konserwacji, mogą stać się źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Jednakże, jak podkreśla Himani Yadav:

Musimy ograniczyć ilość plastiku w materiałach mających kontakt z żywnością (…) plastikowe deski do krojenia mogą być jednym z głównych źródeł mikroplastiku w organizmie, co może mieć długoterminowy wpływ na zdrowie.