Pływająca platforma PV w Polsce. To kolejna część większego projektu

Polska rozwija swoje zasoby odnawialnej energii , a jednym z najnowszych projektów jest pływająca platforma PV zainstalowana przez firmę Antamion. Nowoczesna instalacja znajduje się na zbiorniku powyrobiskowym w okolicach Płońska , wykorzystując przestrzeń wodną do produkcji czystej energii. To rozwiązanie jest elementem hybrydowej farmy PV, która łączy panele umieszczone zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Dzięki takiemu podejściu, możliwe jest zwiększenie efektywności energetycznej bez dodatkowego zajmowania powierzchni lądowej.

Antamion właśnie zakończył montaż kolejnej pływającej platformy PV w Polsce. Tym razem instalacja powstała na zbiorniku powyrobiskowym w okolicach Płońska, niedaleko Warszawy. Projekt wykorzystuje 840 paneli bifacjalnych o mocy 590 Wp każdy, co daje łączną moc 496 kWp . Panele te umieszczone są na specjalnie zaprojektowanej platformie o powierzchni 3989 m², która została zamocowana do 27 stalowych pachołów, zapewniając stabilność konstrukcji.

Instalacja jest zwrócona w kierunku południowym, co maksymalizuje produkcję energii słonecznej . Według szacunków, pływająca platforma PV będzie w stanie wygenerować około 520 MWh energii rocznie, co czyni ją efektywnym źródłem zielonej energii. Dodatkowo, zastosowana technologia firmy Sungrow Floating, światowego lidera w dziedzinie pływających farm PV, gwarantuje wysoką wydajność oraz trwałość całej instalacji.

Oddana do użytku pływająca platforma PV to nie tylko samodzielna instalacja, ale także element większej hybrydowej farmy PV, która łączy produkcję energii z wody i lądu. Całkowita moc tej farmy wynosi blisko 1 MWp, co podkreśla skalę projektu. Warto zaznaczyć, że hybrydowe podejście pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych przestrzeni, zwłaszcza zbiorników wodnych, które dotychczas były niewykorzystywane do generacji energii.