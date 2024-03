Polska nie dorasta do unijnych wymagań. Nie ma nawet na to szans

Komisja Europejska postanowiła odrzucić proponowaną redukcję emisji dwutlenku węgla o 95% do roku 2040, ustalając cel na poziomie 90% redukcji. Dla Polski ta korekta celów nie przynosi znaczącej różnicy – zdaniem specjalistów, polskie możliwości nie pozwolą na spełnienie nawet tych łagodniejszych wymagań.

Unia Europejska stawia na dekarbonizację swojej gospodarki, podążając tą drogą z rosnącą determinacją. W planach jest całkowite wyeliminowanie węgla z europejskiego miksu energetycznego do 2040 roku, gdzie dominować mają odnawialne źródła energii (OZE) z systemami magazynowania energii, stanowiące 85% całości produkcji, oraz energetyka jądrowa, która ma dostarczać zaledwie 10% potrzebnej energii – w porównaniu do około 25% w 2023 roku.

Dodatkowo, Bruksela kładzie nacisk na technologie pozwalające na wychwytywanie dwutlenku węgla. Wśród planowanych metod szczególnie wyróżniają się BECCS (wychwyt i magazynowanie CO2 z wykorzystaniem biomasy) oraz DACCS (wychwyt i magazynowanie CO2 bezpośrednio z atmosfery). Poza tym, spodziewana redukcja emisji CO2 ma być wspomagana przez technologię CCS, przewidzianą do instalacji w elektrowniach gazowych. Jednak eksperci wyrażają wątpliwości co do skuteczności i praktycznej realizacji tych rozwiązań.

- Koncepcje wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla są właściwie rozwiązaniem awaryjnym. Z uwagi na trudności w dekarbonizacji niektórych wielkoskalowych przemysłów na poziomie zasilania, konieczne jest zastosowanie innych, mniej de facto korzystnych środowiskowo rozwiązań. Zakładam, że technologie CCS będą się dynamicznie rozwijać, ale tylko w pewnych obszarach, gdzie rzeczywiście nie ma możliwości zapewnienia dużych wolumenów zielonej energii. W kontekście turbin gazowych zdecydowanie korzystniej byłoby je zasilać biometanem niż stosować CCS, ale biometanu na razie jest w całej Europie za mało, nie wspominając już o Polsce, gdzie nie ma go w ogóle – komentuje dr Lech Wojciechowski, kierownik Zespołu Badań i Strategii w Grupie DUON.

Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem dostosowania się do unijnych założeń, w obliczu braku jednomyślności państw członkowskich w kwestiach przyszłości energetyki europejskiej. Różnice w tempie dekarbonizacji pomiędzy krajami utrudniają osiągnięcie ambitnych celów wyznaczonych przez Brukselę. Lech Wojciechowski podkreśla, że Polska nie jest w stanie zrealizować tych założeń.

- Niestety nie ma wątpliwości, że Polska nie jest w stanie sprostać unijnym celom. Wieloletnie zaniechania i brak jasnej wizji dekarbonizacji przez ostanie 10 lat spowodowały, że bez udziału aktualnie funkcjonujących, opartych o paliwa kopalne źródeł energii najprawdopodobniej nasz system energetyczny by się załamał. Należy pamiętać, że większość OZE ma charakter niestabilnych źródeł, a stabilne OZE takie jak biogaz i biometan nie mogą się doczekać zrozumienia i wsparcia na poziomie rządowym. Żebyśmy osiągnęli zakładany udział, musiałby się całkowicie zmienić paradygmat podejścia do stabilnych OZE i to biogaz oraz biometan powinny być traktowane jako podstawa systemu energetycznego – zaznacza dr Lech Wojciechowski.

Nie tylko technologiczne i prawne bariery (które ograniczają m.in. rozwój biometanu w Polsce) stanowią problem, ale także społeczne konsekwencje polityki klimatycznej. Obawy wyrażają między innymi politycy Europejskiej Partii Ludowej, którzy przestrzegają przed zbyt dużym obciążeniem wynikającym z nowych propozycji. W szczególności dotyczy to systemu ETS 2, obejmującego transport, gdzie wymiana floty na pojazdy nisko- lub zeroemisyjne może pociągnąć za sobą wysokie koszty.

- Dla polskiej energetyki, która jest najbardziej emisyjna w Europie, większość założeń wskazanych w nowych unijnych propozycjach jest nie do zrealizowania w zakładanym terminie. Aktualna struktura generacji nie jest w stanie zmienić się aż tak bez narażania mieszkańców na ryzyko załamania systemu. Zdecydowanie Polska powinna działać w kierunku jak największego zbliżenia się do proponowanych poziomów emisji, ale nie oszukujmy się – nie ma szans na realizację tak ambitnego celu w tym tempie – mówi dr Lech Wojciechowski. Przyznaje też, że perspektywa Komisji Europejskiej nie powinna nas motywować do aktywnego działania w obszarze transformacji, a nie paraliżować.

