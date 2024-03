10 lat rozwoju fotowoltaiki w Warszawie. Jest podsumowanie

Stoen Operator, odpowiedzialny za dystrybucję energii w Warszawie i okolicznych miejscowościach, świętuje dekadę od pierwszego podłączenia mikroinstalacji do sieci elektrycznej. Z tej okazji przedstawiono wyniki za 2023 rok, dotyczące liczby przyłączonych instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Prezentowane dane wskazują na wzrost zainteresowania Polaków tymi technologiami, co odzwierciedla większą popularność alternatywnych źródeł energii w Polsce.

W Warszawie, gdzie działa Stoen Operator, zaobserwowano również pozytywne trendy. W ciągu roku 2023 przyłączono 2016 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 26,56 MW, co wskazuje na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką wśród mieszkańców stolicy. Łączna moc wszystkich 15 521 systemów fotowoltaicznych zarządzanych przez warszawskiego operatora (wliczając w to mikroinstalacje i źródła komercyjne) osiągnęła 139,52 MW, z czego przeważającą część, 133,13 MW, stanowią mikroinstalacje.

- Warto zauważyć, że pierwszą mikroinstalację przyłączyliśmy 10 lat temu. Wówczas były to pojedyncze instalacje o średniej mocy ok. 5 kW. Na koniec 2023 r. średnia moc to już ponad 13 kW na jedną mikroinstalację, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu przedsiębiorców tym typem źródeł. Obecnie obserwujemy zniżkową tendencję popularności rozwiązań fotowoltaicznych na stołecznym rynku, ale nasze wyniki dotyczące przyłączeń instalacji są nadal na wysokim poziomie. Według danych za 2023 rok ta liczba wzrosła o 13%, a moc nowych mikroinstalacji w naszej sieci jest o 25% wyższa w porównaniu z rokiem 2022. Co ważne, prawie wszystkie przyłączenia mikroinstalacji na naszym terenie realizowane są w trybie zgłoszenia - mówi Grzegorz Powązka, kierownik usług operatorskich Stoen Operator.