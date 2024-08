Prawdziwa rewolucja w budownictwie. Ta śruba tłumi hałas, nawet o połowę

Badania wykazały, że wynalazek szwedzkich naukowców zmniejsza natężenie dźwięku o 9 decybeli , co w praktyce oznacza redukcję słyszalnych dźwięków o połowę w porównaniu do standardowych śrub.

Śruby te są szczególnie przydatne podczas montażu płyt gipsowo-kartonowych na ścianach. Pozwalają one na rezygnację z dodatkowych warstw izolacyjnych, co przekłada się na zaoszczędzenie miejsca w pomieszczeniach poprzez zmniejszenie grubości używanych materiałów. Jest to idealne rozwiązanie, zwłaszcza dla właścicieli niewielkich mieszkań i domów.