Premiera kolejnych smartfonów z serii realme 12. Sprawdź ceny i specyfikacje

Seria realme 12 obejmuje teraz pięć modeli. Po droższych i lepiej wyposażonych realme 12 Pro 5G i realme 12 Pro Plus 5G, nadszedł czas na bardziej przystępne cenowo telefony, które, choć nie dorównują wydajnością najnowszym flagowcom, oferują solidny podsystem fotograficzny, dźwięk stereo i obsługę 5G, nawet w najtańszym modelu, który w sieci Play kosztuje mniej niż 700 zł.

Jeśli chodzi o pamięć to , 12x i 12 oferują do 8 GB RAM i 256 GB pamięci, a 12+ do 12 GB RAM i 512 GB pamięci. Model 12+ ma bardziej zaawansowane aparaty: 50 Mpix, 8 Mpix ultraszerokokątny i 2 Mpix makro oraz możliwość nagrywania w 4K. Wszystkie telefony mają baterię 5000 mAh, ale 12+ obsługuje ładowanie 67W.