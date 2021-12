Jak podawała pod koniec kwietnia br. Agencja Rynku Energii, liczba prosumentów (producentów energii, którzy są jednocześnie jej konsumentami) wynosiła w Polsce 534 308, z czego 534 104 dotyczyło instalacji fotowoltaicznych. W rozmowie z TOK FM Magdalena Skłodowska z portalu wysokienapiecie.pl zwróciła uwagę , że według różnych szacunków "do końca roku aż milion polskich gospodarstw domowych będzie mieć panele fotowoltaiczne". Rodzi to niestety pewne problemy, gdyż w wielu miejscowościach sieć energetyczna pamięta czasy PRL-u.

Piotr Lach, wójt miny Złotów, mówi o problemach mieszkańców, które mają związek z obciążeniem sieci nadmiarem prądu. Jak czytamy na łamach serwisu internetowego radia TOK FM, problem pojawia się zwłaszcza latem i powoduje, że "urządzenia regulujące załączanie do sieci instalacji fotowoltaicznych reagują na to wysokie napięcie i po prostu odłączają instalację (albo nie załączają jej wcale)". Tym samym mieszkańcy gminy nie mogą produkować prądu do obsługi urządzeń RTV i AGD.