Przydatny gadżet do każdego auta. Poradzi sobie z irytującym problemem

Podczas długich podróży samochodowych wielu z nas spotyka się z problemem ładowania licznych urządzeń elektronicznych. W trasie często musimy naładować smartfony, tablety, nawigacje, a nawet baterie do e-papierosów czy powerbanki. W efekcie pojawia się nie tylko problem, kto pierwszy ma dostęp do gniazda ładowarki, ale również plątanina kabli, która może być wyjątkowo irytująca.

Rozwiązanie problemu - rozdzielacz do gniazda ładowarki

Praktycznym rozwiązaniem tego problemu jest rozdzielacz do samochodowego gniazda ładowarki, który umożliwia ładowanie kilku urządzeń jednocześnie. Gadżet ten jest szczególnie przydatny dla osób często podróżujących, jak i dla tych, którzy pracują w trasie. Dzięki rozdzielaczowi możemy podłączyć jednocześnie dwa telefony, tablet, nawigację i inne urządzenia, co eliminuje problem wyboru, co ładować najpierw.

Cena podstawowego rozdzielacza to zaledwie kilkanaście złotych, podczas gdy bardziej zaawansowane i wielofunkcyjne modele mogą kosztować około 70 zł. Niektóre urządzenia wyposażono w przydatne funkcje, takie jak wyłączniki, możliwość przymocowania gadżetu np. śrubkami lub taśmą samoprzylepną, a także różne długości kabli, które pozwalają na wpięcie rozdzielacza zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu. Co więcej, niektóre modele oferują zamknięcia chroniące przed kurzem, co dodatkowo zwiększa ich użyteczność.

Jak wybrać odpowiedni model?

Wybierając rozdzielacz do samochodu, warto zwrócić uwagę na liczbę i typy gniazd oraz wejść, jakie oferuje dany model. Na rynku dostępne są gadżety z nawet dziesięcioma gniazdami, co pozwala na jednoczesne ładowanie wielu urządzeń. Przy wyborze rozdzielacza warto kierować się również opinią innych użytkowników oraz rekomendacjami ekspertów.

Rozgałęziacz samochodowy to bardzo praktyczny gadżet © Getty Images | by sonmez

