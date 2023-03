Wieża fotowoltaiczna firmy Three Sixty Solar to konstrukcja przyciągająca wzrok, zauważalnie odbiegająca od tego co można zobaczyć na większości współczesnych farm fotowoltaicznych. Stanęła w kanadyjskim mieście Kelowna. Konstrukcję uruchomiano w październiku 2021 r. i zaczęto uważny proces obserwacji tego, co może zapewnić poza nietypowym wyglądem oraz oszczędnością przestrzeni potrzebnej do montażu.