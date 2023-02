Panele fotowoltaiczne

Jak wynika z badania opublikowanego na łamach Scientific Reports , standardowa instalacja fotowoltaiczna z 286 modułami jest w stanie generować wystarczającą ilość energii, by każdego miesiąca ładować 3000 pojazdów, jeśli każdy ładowałby się przez godzinę. Jakie z tego korzyści? Pierwsza wiąże się z faktem wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Druga – z brakiem konieczności specjalnego podjeżdżania do stacji ładowania (a więc bezsensownego tracenia energii). Wykorzystanie energii bezpośrednio w miejscu, w którym jest generowana, zmniejsza także straty na etapie przesyłu.

O ile to wszystko może brzmieć dobrze, to jak przekonać właścicieli tych parkingów do inwestycji w takie fotowoltaiczne zadaszenia? Autorzy raportu twierdzą, że nie będzie z tym problemu. Pomijając możliwość pobierania opłat za postój i ładowanie samochodu, dochodzi do tego szansa, że klienci spędzą więcej czasu w sklepie czy innym punkcie, przy którym znajduje się parking, a to bezpośrednio może wiązać się z większym zyskiem dla właścicieli.