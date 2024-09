Rewolucyjna pompa ciepła. Zapewnia ciepło w niezwykle krótkim czasie

Podczas gdy standardowe pompy ciepła używane do ogrzewania domów mają moc kilku-kilkunastu kilowatów, największy model MAN Energy Solutions dysponuje mocą aż 48 megawatów (48 tysięcy kilowatów) . Może ogrzewać wodę do temperatury 150 stopni Celsjusza, dostarczając ciepło do tysięcy domów. Dwa takie urządzenia zostały zainstalowane w porcie Esbjerg w Danii.

Z raportu BBC wynika, że te pompy ciepła wykorzystują energię z wody morskiej do ogrzewania czynnika chłodniczego, co pozwala na przekazanie ciepła do systemu grzewczego. Woda o temperaturze do 90 stopni Celsjusza trafia do sieci ciepłowniczej, zasilając 27 tysięcy domów.