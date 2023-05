Rolls-Royce testuje przełomowy silnik. UltraFan zmieni zasady gry

Kierownictwo firmy zapewniło, że nowa technologia zapewnia 10 proc. poprawy wydajności w stosunku do najwydajniejszego jak dotąd dużego silnika lotniczego na świecie, czyli Trent XWB. Podkreślają też, że technologia przyczyni się do niwelacji zanieczyszczenia hałasem w pobliżu lotnisk i na często uczęszczanych trasach lotniczych. Rolls-Royce odważnie podaje, że pomyślne testy ich silnika oznaczają, że branża lotnicza jest o krok bliżej osiągnięcia celu lotu o zerowej emisyjności netto do 2050 roku.