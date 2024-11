Sposób na niższe rachunki za gaz. Wystarczy mały drucik

Chociaż regularne czyszczenie kuchenki może nie być ulubionym zajęciem, jest to konieczne zadanie. Nasze kuchnie są użytkowane na co dzień, a wszelkie usterki i zabrudzenia kumulują się na ich powierzchni. Nierzadko zdarza się, że palniki kuchenki gazowej potrzebują więcej gazu do działania przez zapchane dysze. Aby uniknąć niespodziewanie wysokich rachunków, warto zastosować ten prosty sposób.