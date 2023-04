Segregujesz śmieci? To dobrze, ale czy poprawnie je wyrzucasz?

Plastikowe worki, które trafiają do nieodpowiedniego pojemnika stają się zanieczyszczeniem strumienia tych odpadów. O ile dla frakcji tworzyw sztucznych i metali, worek stanowi surowiec wtórny, to już dla szkła, papieru czy odpadów bio jest to wtrącenie niepożądane.

Samorządy muszą spełniać określone normy recyklingu systematycznie podnoszone przez Unię Europejską. Każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że śmieci mogą dostarczać cennych surowców . Chodzi np. o bioodpady trafiające do kompostowni i stające się nawozem wykorzystywanym w rolnictwie czy ogrodnictwie. Stanową ok. 30 proc. wszystkich odpadów, w związku z czym ich segregacja i wyrzucanie bez zanieczyszczeń są szczególnie ważne.

Jednocześnie trzeba pamiętać o dodatkowych zasadach. Ta już omówiona to wyrzucanie worków foliowych do żółtego lub czarnego pojemnika. Do pojemników na śmieci nie wyrzucamy odpadów budowlanych (np. po remontach), przeterminowanych leków czy zużytej elektroniki i baterii. Takie elementy należy dostarczyć do odpowiednich punktów zbiórek.