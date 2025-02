Stare kopalnie dostaną nowe życie. Energetyczna rewolucja z piaskiem

naturalnie Materiał powstał w ramach akcji ekologicznej

W czasopiśmie naukowym "Energies" naukowcy opisali swoje osiągnięcie. Wyjaśnili, że Underground Gravity Energy Storage (UGES) to efektywne rozwiązanie dla długoterminowego przechowywania energii, bazujące na transporcie piasku w nieużytkowanych kopalniach podziemnych. Jak podaje serwis TechXplore, takich miejsc na świecie są miliony, a co ważne, mają one już podstawową infrastrukturę i są podłączone do sieci elektroenergetycznej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czy warto kupić hulajnogę elektryczną Sharp KS4-CEU?

Stare kopalnie a magazynowanie energii

Dzięki temu nie trzeba rozpoczynać wszystkiego od zera, co skraca czas realizacji projektu, a także obniża koszty i ułatwia wdrożenie. Do wdrożenia Underground Gravity Energy Storage konieczne są głównie silniki lub generatory u szczytu i podstawy magazynów do przechowywania piasku oraz sprzęt górniczy. Wielkość kopalni, a także szerokość i głębokość szybu mają duże znaczenie. Im są one większe, tym więcej energii można wygenerować i zmagazynować.

Według TechXplore, UGES umożliwia produkcję energii, gdy ceny są wysokie, oraz jej przechowywanie, gdy ceny spadają. Proces polega na podnoszeniu i opuszczaniu piasku w kopalni. Podczas opuszczania piasku energia potencjalna przekształca się w energię elektryczną poprzez hamowanie regeneracyjne (odzyskiwanie energii kinetycznej podczas hamowania i zamiana jej na energię elektryczną zamiast cieplnej).

Jak działa podziemny magazyn energii?

Gdy energia staje się zbędna, piasek jest transportowany do górnego magazynu za pomocą silników elektrycznych, aby czekać na ponowne użycie. Co istotne, w technice UGES piasek jest nośnikiem energii, co powoduje, że "energia nie jest tracona w wyniku samorozładowania," co umożliwia przechowywanie energii przez długi czas, od tygodni do kilku lat, jak zauważa TechXplore.

Serwis dodaje, że koszty inwestycyjne UGES wynoszą około 1 do 10 USD/kWh, a koszty mocy około 2 USD/kW, a jej globalny potencjał oceniany jest na - 7 do 70 TWh.