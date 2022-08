Stworzyli szpiegowski powerbank. Ładuje urządzenia i nagrywa z ukrycia

Zespół Harbor Dynamics, który – jak sam twierdzi – "został stworzony z misją dostarczenia najlepszych przenośnych produktów do ładowania dla każdego", zaprezentował na Kickstarterze swój nowy powerbank. Firma twierdzi, że urządzenie jest niezwykle dyskretne, sugerując, że można go użyć do monitorowania drzwi wejściowych lub przestrzeni domowej w celu wykrycia intruzów.

Ukryta kamera 1080p ma szeroki kąt widzenia 135°, dzięki czemu jest w stanie objąć dużą część pomieszczenia. Może być ona używana do rejestrowania wideo, zdjęć i dźwięku. Tryb noktowizyjny pozwala nagrywać w słabym oświetleniu, a gadżet może wysyłać powiadomienia, gdy wykryje ruch. SuperCam ma wbudowaną baterię o pojemności 22 000 mAh/81 Wh, co pozwala na nieprzerwane nagrywanie wideo do 60 godzin. Materiał wideo zarejestrowany przez kamerę może być automatycznie przesyłany do smartfona lub przechowywany lokalnie na karcie SD o pojemności 64 GB.