Szyby w samochodzie nie są potrzebne. Wystarczy Honeywell 360 Display

Jak donosi CNET , firma Honeywell dopracowała system umożliwiający prowadzenie samochodu bez dostępu do szyb. W teorii pojazd mógłby zyskać dodatkowe opancerzenie, a kierowca nie odczułby różnicy.

Honeywell 360 Display to okulary mieszanej rzeczywistości, które są w stanie zapewnić widoczność w zakresie 360 stopni wokół samochodu. Będzie to szczególnie przydatne w warunkach pogorszonej widoczności w niebezpiecznym środowisku.

Technologię przetestowano z wykorzystaniem samochodu H1 Hummer , lecz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłości zaimplementować ją do pojazdów osobowych lub nawet statków czy samolotów. Kamery i sensory wystarczy zamontować w kluczowych miejscach danej maszyny, a hełm z opuszczanymi okularami zapewni obraz i przydatne parametry.

Obraz jest przesyłany w wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym. Opóźnienia mają być minimalne. Kierowca nie powinien doświadczać objawów choroby lokomocyjnej, ponieważ wizja przesyłana do lewego oka jest odrobinę inna od tego, co trafia do prawego oka. Dbałość o tego typu szczegóły powinna zapewniać komfort użytkownikowi.