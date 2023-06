Ta folia zamienia ściany w grzejniki. Nagrzewa pokój w minutę

Źródło zdjęć: © The Warming Surfaces Company

Z naszych domów coraz częściej znikają kaloryfery. Ze względów estetycznych czy ekonomicznych stawiamy na ogrzewanie podłogowe, często też połączone z pompami ciepła. Wymaga to jednak sporych modyfikacji i fiński start-up The Warming Surfaces Company opracował coś lepszego. To folia cienka jak papier, która jest w stanie zamienić ściany w grzejniki.

Halia zmienia ściany w grzejniki. I meble też zmienia

Kilka lat temu fińskie wojsko zwróciło się do rządowego centrum badawczo-rozwojowego VTT ze zleceniem na "wabiki" szybko nagrzewające duże powierzchnie dla zmylenia napastników. To zadanie udało się wykonać, ale zespół inżynierów doszedł do wniosku, że takie rozwiązanie mogłoby się sprawdzić nie tylko na froncie, ale też w domach i biurach.

Tak zrodził się system Halia, będący folią wykorzystującą element grzewczy o bardzo niskim napięciu. Folia jest cienka jak kartka papieru, dzięki czemu bezproblemowo może zostać osadzona w praktycznie każdym materiale. Może zostać wmontowana w ścianę, w meble, a nawet w tkaniny. W żaden sposób nie ogranicza aranżacji wnętrz, a wręcz stwarza nowe możliwości.

"Ogrzewanie na żądanie" – reakcja jest błyskawiczna

Poza energooszczędnością i komfortem, system Halia ma się wyróżniać także bardzo szybkim nagrzewaniem pomieszczeń. Wynika to z faktu, że folia w ścianach spoczywa na bardzo dużej powierzchni. – Nie jest to tak natychmiastowe jak włączanie oświetlenia, ale i tak mówimy o osiąganiu pożądanej temperatury w kilkadziesiąt sekund – wyjaśnił Jani-Mikael Kuusisto z The Warming Surfaces Company.

System Halia na całej ścianie © The Warming Surfaces Company

Takie "ogrzewanie na żądanie" może być ponadto połączone z czujnikami i na przykład aktywowane w momencie, gdy ktoś wejdzie do środka. Dzięki temu energia nie byłaby marnowana na ogrzewanie pomieszczeń, w których nikogo nie ma, a równocześnie można by liczyć na pełen komfort związany z odpowiednią temperaturą.



[1/2] System Halia może być zintegrowany z elastycznymi materiałami Źródło zdjęć: © The Warming Surfaces Company

Testy w 2023 roku, produkty – rok później

Firma The Warming Surfaces Company twierdzi, że udało jej się już potwierdzić możliwości wytwórcze i pierwsze produkty pojawią się na rynku w 2024 roku. Przedstawiciele start-upu zachwalają dużą skalowalność (dostosowaną do potrzeb branży meblarskiej i budowlanej) oraz niskie koszty ze względu na niewielką ilość materiałów.

Możliwość integracji z meblami i materiałami budowlanymi ma również bardzo pozytywnie wpływać na prostotę instalacji. Ostateczne koszty zostaną jednak podane po testach, które już jesienią 2023 roku wystartują w Portugalii.

Wojciech Kulik, dziennikarz Gadżetomanii