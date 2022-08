TCL NXTPaper 10s. Ulga dla twoich oczu?

TCL NXTPaper 10s to lekki tablet (490 g) o przekątnej ekranu 10,1" i rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Małe zamieszanie może być spowodowane faktem, że początkowo urządzenie o takiej nazwie było zapowiadane jako nowa technologia, która nie wymaga podświetlenia i jest przyjazna dla oczu. Krótko mówiąc, celowano we właściwości papieru elektronicznego, lecz efekt miał być odczuwalnie lepszy, a to za sprawą m.in. wyjątkowo dobrych kolorów i płynności.