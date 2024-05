TikTok testuje nową funkcję. Nawet godzinne filmy na platformie?

Mimo to TikTok stara się działać nawet w tak trudnych warunkach, dodatkowo potęgowanych przez informacje o kolejnych karach, takich jak grzywna nałożona przez włoski urząd ds. konkurencji (AGCM). Dzięki serwisowi TechCrunch dowiedzieliśmy się, że TikTok po cichu testuje opcję znacznie dłuższych, bo aż 60-minutowych filmów, które mogłyby zachęcić twórców do większych eksperymentów.

Nie można zaprzeczyć, że limit 60 minut mógłby otworzyć przed użytkownikami platformy szerokie spektrum możliwości – od prezentacji produktowych, przez pokazy gotowania i wskazówki dotyczące urody, aż po stand-upy czy wykłady akademickie. Co więcej, taki ruch TikToka mógłby wprowadzić nowy typ treści do tego serwisu, takie jak pełne odcinki programów telewizyjnych, co już od jakiegoś czasu oferuje YouTube.