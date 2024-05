Do tej pory użytkownicy ChatGPT mieli dostęp do różnych modeli językowych. Darmowa wersja korzystała ze starszego GPT-3.5, natomiast osoby, które płaciły za plan ChatGPT Plus, miały dostęp do nowszego i bardziej zaawansowanego GPT-4.

Kilka dni temu firma OpenAI zapowiedziała jednak, że najnowszy model GPT-4o będzie dostępny zarówno dla użytkowników darmowej, jak i płatnej wersji ChatGPT. Po tym ogłoszeniu media społecznościowe zalała fala pytań od użytkowników, którzy zastanawiają się, po co płacić za ChatGPT Plus.

Na czym polega to ograniczenie? Zgodnie z regulaminem usługi, użytkownicy korzystający z darmowego planu będą mieli domyślny dostęp do GPT-4o, ale z limitem liczby wiadomości, które mogą wysłać. Limit ten będzie się zmieniał w zależności od bieżącego użycia i popytu. Jeśli GPT-4o będzie niedostępny, użytkownicy darmowej wersji zostaną automatycznie przełączeni na model GPT-3.5.

Warto zauważyć, że GPT-4o obsługuje funkcje takie jak analiza danych, plików i obrazów, dostęp AI do stron internetowych oraz korzystanie z niestandardowych modeli GPTs. Te funkcje nie są dostępne w GPT-3.5, więc dostęp do nich również będzie ograniczony.

Użytkownicy korzystający z planu ChatGPT Plus będą mogli wysyłać do 80 wiadomości co 3 godziny za pomocą modelu GPT-4o oraz do 40 wiadomości co 3 godziny za pomocą modelu GPT-4. OpenAI wyjaśnia na swojej stronie, że w razie dużego obciążenia mogą zmniejszyć limit wiadomości, aby zapewnić dostępność modeli GPT-4 i GPT-4o dla jak największej liczby użytkowników. Firma zaznacza również, że niewykorzystane wiadomości nie będą się kumulować.