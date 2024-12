To będzie telefon przyszłości. Martin Cooper przedstawił swoją wizję

Martin Cooper jest osobą, której zawdzięczamy możliwość korzystania z nowoczesnych smartfonów . To właśnie Cooper jest autorem patentu na "system telefonii komórkowej" , twórcą pierwszego telefonu komórkowego, a także osobą, która niemal pół wieku temu wykonała pierwsze mobilne połączenie głosowe. Dokładnie 3 kwietnia 1973 roku Cooper skontaktował się ze swoim rywalem, Joelem Engelem, używając przenośnego telefonu.

Widziałem zwijany smartfon Motoroli. To mój ulubiony rodzaj innowacji

Martin Cooper przyznaje, że nigdy nie zakładał, iż telefony komórkowe mogą pełnić funkcję aparatu fotograficznego czy encyklopedii. Doceniając rozwój technologiczny, zauważa, że dzisiejsze urządzenia wciąż mają swoje ograniczenia. Współczesne telefony wymagają przytrzymywania przy głowie lub korzystania z dodatkowych akcesoriów jak słuchawki, co bywa niewygodne. Wszczepiony telefon mógłby rozwiązać te problemy, wykorzystując energię generowaną przez ludzki organizm do swojego działania. – Gdy coś zjadasz, twoje ciało przetwarza to na energię – zauważa Cooper.