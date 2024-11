Smartfon, który zmienia się w smartwatcha. Z Motorolą to możliwe

Jednak to, co wyróżnia ten model, to elastyczność konstrukcji. Dzięki niej możemy na przykład stworzyć z części ekranu stojak – w tej konfiguracji ekran staje się mniejszy, o przekątnej 4,6 cala. Jest to zbliżone do uproszczonego panelu spotykanego w modelu Razr+ po złożeniu.