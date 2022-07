To może być nowe źródło energii. Ma 1,2 mld lat

Kopalnia złota i uranu , znana jako Moab Khotsong, znajduje się około 161 kilometrów na południowy zachód od Johannesburga. Znalezione tu wody gruntowe są następstwem ekspedycji badawczej kierowanej przez Olivera Warra z University of Toronto. W 2013 r. jego zespół odkrył wody gruntowe w podziemnej kopalni Kidd Creek Mine w Ontario, która leży pod Tarczą Kanadyjską, strukturą geologiczną składającą się ze skał magmowych i metamorficznych. Poprzednie znalezisko liczyło ok. 1,8 mld lat.

Kopalnie głębinowe są idealną lokalizacją do tego, co robimy, ponieważ jako naukowcy nie mamy czasu ani pieniędzy, aby zrobić dziurę w ziemi – wyjaśnia Warr. Po zebraniu próbek w Moab Khotsong, międzynarodowy zespół specjalistów zbadał ich zawartość, odkrywając, że znaleziona tu woda ma właściwości przypominające właściwości wody z Kidd Creek.

Warr podkreśla, że podobne badania mają znaczenie również w kontekście przyszłej eksploracji kosmosu. Dopóki istnieją woda i skała, zobaczycie produkcję helu i wodoru – co niekoniecznie oznacza, że ​​musi to mieć miejsce tylko na Ziemi. Jeśli pod powierzchnią Marsa lub jakiejkolwiek innej skalistej planety znajduje się woda, tam również mogą powstawać hel i wodór, co prowadzi do kolejnego źródła energii – zauważa naukowiec.