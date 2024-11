Zachowaj paragony na dłużej. Ten trik zapobiega blaknięciu

Podczas robienia zakupów często nie myślimy o tym, gdzie umieszczamy nasze rachunki. Po powrocie do domu często zostawiamy je niedbale w papierowych torbach, kieszeniach lub na dnie torebki. Problem ujawnia się w momencie, gdy zdecydujemy się na zwrócenie lub reklamację zakupionego towaru. Chociaż w wielu sklepach łatwiej jest zwrócić produkty, gdy płaciliśmy kartą, w przypadku reklamacji brak paragonu może być powodem odmowy. Jeszcze częściej problemem jest samo wyblaknięcie paragonu, przez co stanie się on nieczytelny jako dowód zakupu.