Ukraiński snajper i jego zabawki. Tym poluje na Rosjan

Taki układ charakteryzujący się tym, że chwyt pistoletowy wraz z mechanizmem spustowym znajdują się z przodu przed komorą zamkową. Takie rozwiązanie pozwala znacząco skrócić wymiary broni w stosunku do formatu klasycznego.

Z tego względu Desert Tech SRS-A1 lub A2 charakteryzuje się długością zaledwie 93,98 cm przy zastosowaniu lufy o długości aż 26 cali (66,04 cm). Jest to o tyle istotne, że w przypadku zastosowania tłumika dźwięku długość karabinu nie będzie dłuższa niż konstrukcji w klasycznym formacie z lufą o zbliżonej długości.

Wyzwanie zdecydowała się podjąć istniejąca od zaledwie 12 lat firma Desert Tech, która wedle wielu recenzentów karabinu osiągnęła zakładany cel. Nie jest to nowością na rynku, ponieważ znane dzisiaj fińskie SAKO zaczynało od warsztatu, a początki brytyjskiego Accuracy International zaczęły się w stodole.

Broń występuje w kilku kalibrach, poczynając od kal. .308 Winchester (7,62x51 mm NATO), a kończąc na .338 Lapua Magnum (8,6x70 mm). Niestety ze względu na fakt, iż wszystkie magazynki do tego karabinu wyglądają identycznie, to nie mamy możliwości zidentyfikowania kal. rzeczonego ukraińskiego snajpera. Jeśli ten jednak ma model zasilany amunicją .338 Lapua Magnum (8,6x70 mm) to ochrony nie zapewnią nawet kamizelki kuloodporne z płytami IV klasy.