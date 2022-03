Ukraińska para snajperska. Teraz będą dokonywać zwiadu rosyjskim dronem

Podczas jednego z rajdów zdobyli oni na Rosjanach nowy gadżet w postaci małego drona zwiadowczego Eeleron-3. Jest to lekki dron o masie startowej 5,5 kg potrafiący zabrać ładunek o masie 1 kilograma. Jego konstrukcja opiera się na wykorzystaniu skrzydła typu delta pozbawionego ogona, ale końcówki skrzydła są składane, dzięki czemu dron może się zmieścić w większym plecaku.

Sam dron wedle producenta charakteryzuje się możnością przebywania w powietrzu przez około 100 min na pułapie 4 km oraz może przekazywać obraz do stacji nadawczej maksymalnie z 25 km. Dron wykorzystuje do nawigacji system GPS lub GLONASS, a lądowanie odbywa się za pomocą spadochronu.

Z kolei sami żołnierze są wyposażeni w ciekawe karabinki. Trzymający drona (zapewne obserwator) ma na stanie karabinek MALYUK będący przeprojektowanym do formatu bezkolbowego karabinkiem AK-74. Pozwoliło to skrócić broń do aż 712 mm bez konieczności stosowania krótszej lufy.