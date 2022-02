Norwegowie przechwycili bombowiec. To rosyjski Tu-95

Tu-95 to strategiczne bombowce dalekiego zasięgu. W kryptonimie NATO funkcjonują one pod nazwą "Bear", czyli "Niedźwiedź". Maszyna, której pierwszy lot odbył się w 1956 r., została opracowana w biurze konstrukcyjnym Tupolewa. Bombowiec może przenosić nawet do 15 ton uzbrojenia, w tym broń jądrową. Tu-95 posiada cztery turbośmigłowe silniki Kuzniecow NK 12 i może osiągać prędkości do 830 km/h.