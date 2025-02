Ukryta funkcja pralki. Prosty trik zastąpi drogą suszarkę

Na szczęście nie musimy już prać ubrań w zimnych potokach, jak to robiły wcześniejsze pokolenia. Czasy prania w balii czy na tarce minęły, a teraz, w XXI wieku, zalewa nas fala zaawansowanych modeli pralek automatycznych . Choć kiedyś posiadanie pralki było znakiem luksusu, teraz znajduje się ona w niemalże każdym domu. Jednak wielu z jej użytkowników nie jest świadomych wszystkich funkcji tego urządzenia – nawet jeśli piorą regularnie, mogą nie zdawać sobie sprawy z istnienia jednej z przydatnych opcji.

Zakup profesjonalnej suszarki do ubrań może stanowić spory wydatek. Ceny tego sprzętu mogą sięgać od 2500 do 5000 zł , często przewyższając koszt samej pralki. Korzystanie z suszarki jest jednak niezwykle wygodne i oszczędza miejsce w domu. Ubrania po takim suszeniu są przyjemne w dotyku i pachnące. Okazuje się jednak, że nie jest konieczne kupowanie drogiej suszarki, jeśli posiadasz pralkę – wystarczy skorzystać z jednej z jej mniej znanych funkcji.

Możesz być tym zaskoczony, ale twoja pralka potrafi także wysuszyć pranie . Nie potrzebujesz drogiej suszarki w domu, jeśli wykorzystasz prosty sposób. Po wyjęciu z pralki dokładnie zawiń mokre ubrania w duży, czysty ręcznik . Upewnij się, że ręcznik dobrze chłonie wodę, co przyspieszy suszenie. Tak przygotowaną odzież umieść ponownie w bębnie i ustaw tryb wirowania.

Dostosuj siłę wirowania do informacji na metkach ubrań, pamiętając, że im wyższe obroty, tym lepsze rezultaty suszenia. Dzięki temu wilgoć z ubrań przeniknie do ręcznika, a po zakończeniu cyklu wirowania wyłóż pranie do miski lub specjalnego pojemnika. Ubrania powinny być niemal suche. Jeśli jednak są lekko wilgotne, wystarczy je rozwiesić na kaloryferach, aby dosuszyły się w pełni.