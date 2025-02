Nowa pralka a pierwsze pranie. O czym koniecznie musisz pamiętać?

Dzisiejsze pralki to nie tylko urządzenia do prania; mogą również suszyć i dezynfekować ubrania. Nowoczesne modele są jednak kosztowne - ich ceny wahają się od 3 do 6 tysięcy złotych , więc dbanie o ich kondycję jest kluczowe.

Aby przygotować pralkę do pracy, weź miękką szmatkę z mikrofibry oraz miskę z ciepłą wodą. Dodaj do niej dwie łyżki sody oczyszczonej, i tym roztworem przetrzyj bęben, dozownik oraz drzwiczki. Pozwól im wyschnąć przed pierwszym praniem bez tkanin, dodając do dozownika łyżkę sody i uruchamiając cykl. Soda zdezynfekuje nowe części, zapewniając gotowość do użycia.